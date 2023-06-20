Görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden memur başka bir kuruma naklen atanabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından bir belediye başkanlığına vermiş olduğu 20 Aralık 2022 tarihli ve 5293774 sayılı görüş yazısı çerçevesinde, disiplin soruşturması devam eden memurun naklen atanma talebi incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126. Maddesi, "cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi" başlıklı 131. Maddesi, "görevden uzaklaştırma" başlıklı 137. Maddesi "yetkililer" başlıklı 138. Maddesi, "ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma" başlıklı 140. Maddesi, "görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141. Maddesi, "tedbirin kaldırılması" başlıklı 142. Maddesi "memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller" başlıklı 143. Maddesi, "görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri" 144. Maddesi ve "Süre" başlıklı 145. Maddesi hükümleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır.

- Görevden uzaklaştırma işleminin görevinin başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları için alınacak ihtiyati bir tedbir olduğu ve görevden uzaklaştırılan veya hakkında disiplin soruşturması yürütülen personelin başka bir belediyeye naklen atanmasında mevzuat açısından bir engel bulunmadığı.

- Cezaların yerelliği ilkesinden hareketle disipline aykırı fiil ve halin öğrenildiği andan itibaren 657 sayılı Kanunda hüküm altına alınan usul, esaslar ve süre kısıtları içerisinde etkili bir soruşturma yapılarak işlenen suça münasip bir cezanın tayin edilebilmesi için disipline aykırı fiil ve hal işlendikten sonra asaleten, geçici görevle, ikinci görevle, vekaleten veya başka bir sebeple kurum içinde aynı veya başka yerdeki ya da başka kurumlardaki kadro veya görevlerde görevlendirilen veya atananlar hakkında disiplin soruşturmasının açılmasının ve sonuçlandırılmasının söz konusu disipline aykırı fiil ve halin işlendiği tarihte görevli olduğu kurum disiplin amirleri ve kurulları tarafından gerçekleştirilmesinin gerektiği.

Danıştay Beşinci Dairenin bir kararında da (T:19.02.2013, E:2010/965, K.2013/1163); "657 Yasa'da, görevden uzaklaştırmanın Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu, görevden uzaklaştırılanların, aylıklarının üçte ikisinin ödeneceği, bu gibilerin bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edecekleri düzenlemesine yer verilmiş olup, İdarelerin, 657 sayılı Yasa'nın76. Maddesiyle kendilerine tanınan naklen atama yetkisini bu dönemde kullanamayacaklarına yönelik bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu nedenle, dava konusu işlemin, davacının görevden uzak olduğu dönemde kurulmuş olması anılan işlemi sakatlamayacaktır." Şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

