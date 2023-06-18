Türkiye'nin en çok tercih edilen yemek kartı

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En çok tercih edilen yemek kartı hangisidir?

En çok tercih edilen yemek kartı hangisidir sorusu, giderlerini azaltırken çalışan memnuniyetinin düşmesini istemeyen işletme sahiplerinin aklını kurcalayan soruların başında geliyor. Hem çalışanlar hem de şirketler için pek çok avantaja sahip olan yemek kartları, günümüzde binlerce işletme tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ticket Restaurant Edenred Yemek Kartı ise temassız ödeme, yaygın üye iş yeri ağı ve indirim kampanyaları gibi artılarıyla sektörde öne çıkıyor. 35.000'in üzerinde kurumsal müşterisiyle Ticket Restaurant Edenred ayrıca, Marketing Türkiye tarafından Kuantum Araştırma şirketine yaptırılan Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları Araştırması'nda yemek kartı sektöründe Türkiye'nin en itibarlı iş ortağı seçildi.



Yemek kartı nedir?

Yemek kartı, çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ve market alışverişlerini yapabildikleri özel bir kart çeşidi. Günümüzde, hangi sektörde faaliyet gösterdiği fark etmeksizin binlerce şirketin çalışanlarına sunduğu yemek kartı çözümü sayesinde hem işverenler hem de çalışanlar pek çok kolaylıktan ve avantajdan yararlanıyor. Tüm gün çalışan ve yorulan çalışanlar için motivasyon artırıcı unsurlar arasında bulunan yemek kartları, restoran ve kafelerin yanı sıra alışverişte de kullanılabiliyor. Çalışanlar kartlarına yüklenmiş olan bakiye sayesinde yemek ve market ihtiyaçlarını Türkiye'nin dört bir yanındaki pek çok noktadan karşılayabiliyor.

Yemek kartı avantajları nelerdir?

Yemek ücretini nakit veya yemek fişi yerine yemek kartı aracılığıyla ödeyen firmaların elde edeceği avantajları şöyle sıralayabiliriz:

- Yemek fişleri ve faturaların işlenmesi, firmalar için büyük zaman ve işgücü kaybına yol açıyor. Buna karşılık yemek kartı sayesinde ödemeler hızla ve kolayca tamamlanabiliyor. Yemek kartına ayda sadece 1 kez yükleme yapılması yeterli. Böylece muhasebe işlemleri çok daha pratik şekilde tamamlanabiliyor.

- Yemek kartı ile yapılan harcamalar sadece tek bir tuşla faturalandırılabiliyor. Bu da yine işletmelere zaman ve işgücü avantajı sağlıyor. Üstelik yemek kartı otomasyon sistemiyle tüm detaylar tek noktadan görüntülenerek harcama kontrolü yapılabiliyor, bakiye yüklenebiliyor ve faturalar incelenebiliyor.

- Yemek kartı sayesinde genellikle tek tip yemek verilen yemekhane sisteminin oluşturacağı memnuniyetsizliğin önüne geçiliyor; bu da çalışanların motivasyonunu artırıyor.

- Restoran ve kafelerin yanı sıra çok sayıda markette de kullanılabilen yemek kartları ile dışarıdan yemek yemeyen çalışanlar market alışverişlerini bu kartlar ile yapabiliyor. Böylece istedikleri malzemelerle evde kendi öğle yemeklerini hazırlayabiliyorlar. Özellikle evden çalışanlar için bu son derece önemli bir avantaj.

- Online yemek platformlarında geçerli yemek kartları, internet üzerinden verilen siparişlerde de kullanılabiliyor. Bu alanda daha fazla seçenek sunulması ise çalışan motivasyonu ve performansını artırıyor.

Yemek kartı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yemek kartı seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralayabiliriz:

- Kolay faturalandırma ve muhasebe süreçleri: Çalışanlarınızın yemek ihtiyacını yemek fişi veya yemekhane yerine Ticket Restaurant Edenred Yemek Kartı ile karşıladığınızda tek bir tuşla kolayca fatura alabilir, muhasebe sürecini kısaltabilirsiniz. Böylece ek maliyetlere katlanmadan ve zaman kaybı yaşamadan şirketinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

- Vergi muafiyeti: 2023 yılı için çalışan başına günlük 118,80 TL, yıllık ise 20.000 TL'ye varan tutarda vergi avantajı Ticket Restaurant Edenred Yemek Kartı'nda! Gelir vergisinden %100 muaf olarak yemek giderlerinizi önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

- Ek indirim ve avantajlar: Ticket Restaurant Edenred Yemek Kartı'nı seçtiğinizde çalışanlarınız binlerce üye restoranda 'Dolu Dolu' kampanyalarından yararlanabilir, anında indirim alabilir. Böylece daha uygun fiyata yemek yiyebilir ve kart bakiyelerini daha uzun süre kullanabilirler.

- Kolay işlem yapma imkanı: Ticket Online platformu üzerinden yeni kart siparişi ve teslimat onayı verebilir, mevcut kartlara bakiye yükleyebilir veya bakiye transferi yapabilir, faturalarınızı detaylı olarak inceleyebilir ve firma bilgilerinizi dilediğiniz an kolayca güncelleyebilirsiniz.

- Mobil çağa uygun çözümler: MyEdenred mobil uygulaması üzerinden bakiyenizi ve harcamalarınızı anlık olarak görüntüleyebilir; en yakın restoran, kafe ve marketleri görebilir; cep telefonu üzerinden QR kod ve EdenredPay ile hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca mobil uygulama sayesinde Red Club kampanyalarını ve Dolu Dolu indirimlerini takip etmek de çok kolay!

- Edenred'in Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın yanı sıra şirket araçlarınız için akaryakıt çözümleri ve araç takip sistemi hizmeti sunan Ticket Car; çalışanlarınızı motive etmeniz veya iş ortaklarınıza en uygun hediyeyi gönderebilmeniz için alternatifler sunan Ticket Compliments kartları da mevcut.

Ticket Edenred yemek kartı ile avantajlar dünyasına adım atın!

Ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri olan Ticket Restaurant Edenred, her yıl binlerce iş ortağına kazandırmaya ve çalışanların yaşamını güzelleştirmeye devam ediyor.

