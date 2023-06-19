Türkiye'de 40 kişi bu arabayı bekliyor! Sakın TL'ye çevirmeyin

Türkiye'de 40 kişinin sırasını beklediği Ferrari'nin ilk SUV modeli Purosangue'nın fiyatı görenleri hayrete düşürüyor.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci bu araba için Türkiye'de yılın başında 20 kişi olan bekleme sırasının şu an itibarıyla 40 kişiye yükseldiği belirtirken 1 milyon 470 bin Euro'ya satışa sunulacağını belirtti.

SAĞLIĞINIZ İÇİN TL'YE ÇEVİRMEYİN



Türkiye'de bekleme listesinde yer alan otomobil tutkunlarına bu yıl 1 veya 2 adet aracın ülkemize gelebileceğini ifade eden Özpeynirci "Yıl sonunda Türkiye'de ilk sahiplerine teslim edilecek" derken arabanın fiyatı için "Sağlınız için TL'ye çevirmeyin" yorumunu yaptı.

Diğer yandan ekonomist Özgür Demirtaş ise Emre Özpeynirci'nin bu paylaşını alıntılayarak arabanın fiyatını 40,000,000 Türk Lirası olarak duyurdu.