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Kullanılmayan 11 kamu binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık, hayırsever iş insanları, dernekler ve muhtarlıkların desteğiyle hayata geçirilen köy yaşam merkezlerinde yöresel kültür canlı tutularak kırsalda yaşayan vatandaşların sosyalleşmesi sağlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 12:30, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 12:38
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Kullanılmayan 11 kamu binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü

İlçedeki 11 köyde, uzun yıllardır kullanılmayan eski okullardan oluşan 11 kamu binası, yaklaşık bir yıl önce köy tüzel kişiliklerine devredilerek bakım ve tadilatları yapılmaya başlandı.

Yıl içerisinde dekorasyonları da tamamlanan yapılar, köy yaşam merkezlerine dönüştürülerek buralarda yaşayan köy sakinlerinin hizmetine sunuldu. Ayrıca Akkaya köyündeki bir köy yaşam merkezi ise sıfırdan inşa edildi.

Köy yaşam merkezlerinde bir araya gelen köylüler, geleneksel oyunlar oynayıp, türküler söylüyor, yöresel yemekler yapıp sohbet ederek sosyalleşme imkanı buluyor.

- Devlet-millet işbirliğiyle hayata geçirildi

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine, köy yaşam merkezlerinin kaymakamlık, hayırsever iş insanları, dernekler ve muhtarlıkların işbirliğiyle hayata geçirildiğini belirterek, "Devlet-millet işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. Vatandaşlarımız canı gönülden istedikleri için bu tür projeler tutuyor. Köy hayatında bu tarz alanlar, anıların ve hatıraların biriktiği, sevginin, birlik ve beraberliğin, güzel duyguların canlandığı yerler." dedi.

Köylülerin, yaşam merkezlerinde yöresel kültürü yaşattıklarını dile getiren Baş, "Vatandaşlarımız köy konaklarında kendi gelenek ve göreneklerini, çocukken oynadıkları oyunlar ve şakaları paylaşarak anılarını canlandırıyor. Konakları yapmamızdaki en büyük amacımız insanların buraya gelerek hatıra biriktirmesi. Köylere geri dönüşler de başladı artık. Özellikle emekli kesim köylerine geri dönüyor, ev yaptırıyor. Biz onların da sosyalleşebileceği bir alan olmasını istedik." diye konuştu.

Baş, düğün ve taziyelerin de yaşam merkezlerinde yapılabileceğini söyledi.

- Farklı inanç ve kültürlere de hizmet ediyor

Her çeşit inanç ve kültürden vatandaşın rahatlıkla sohbet edebileceği, yemeğini yiyebileceği alanlar oluşturduklarına dikkati çeken Baş, bazı köylerdeki yaşam merkezlerini ise vatandaşların cemevi şeklinde kullanımına uygun hale getirdiklerini anlattı.

Baş, yaşam merkezlerinde kadınların isteği doğrultusunda ayrı alanlar oluşturduklarına da değinerek, "Orada gelip gün içinde ekmek pişiriyorlar, yeri geliyor katmer ve 'bişi' dediğimiz yöresel hamur işinden yapıyorlar. Sohbet muhabbet fırsatları da oluyor. Ayrıca mutfakları da var, yöresel yemek yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey de köy yaşam merkezlerinde türküler, yemekler ve geleneksel oyunlarla yöresel kültürün canlı tutulduğunu kaydetti.

- "Geleneğimiz artık buralarda yaşatılıyor"

Ekincioğlu Köyü Muhtarı Rafet Coşgun, yaşam merkezinde sık sık misafir ağırladıklarını, köy halkının burada düğün yaptığını ve taziyeleri kabul ettiklerini söyledi.

Ekincioğlu köyünde yaşan Fatih Deniz, her yaş grubundan vatandaşın yaşam merkezinde keyifli vakit geçirdiğini dile getirerek, "Oyunlar oynayarak eski anılarımızı canlandırıyoruz. Eskiden köy odaları vardı şimdi onların yerini köy yaşam merkezleri aldı. Geleneğimiz artık buralarda yaşatılıyor." dedi.

Saniye Bozbek ise köy yaşam merkezinde komşuluk ilişkilerinin arttığını ve daha çok sosyalleştiğini belirtti.

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