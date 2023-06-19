EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türk milletinin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik "işgalci" hakaretinin asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba polisler tarafından izin verilmediğinin aktarıldığı açıklamada, "İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize işgalci diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.