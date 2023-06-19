Bakan Işıkhan: Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bayrama Özel 3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Bayrama Özel 3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan: Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi

Asgari ücret 2. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'de tüm gözler bu kez bu toplantıya döndü. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini bildirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 14:26, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 15:58
Yazdır
Bakan Işıkhan: Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taraflarla bir araya geldi. 3'lü zirve sona erdi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, hükümet tarafından herhangi bir rakam söylenmediğini, görüşmeleri bu hafta sonlandırmak istediklerini belirtti.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için yapılan 2. toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Görüşmelerimiz devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. İşveren temsilcilerimizde kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı da Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Bu hafta açıklanmasını bekliyoruz. "

İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber