Bakan Tekin: Maarif davası Türkiye'nin davasıdır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Tekin ile Vakıf Başkanı Birol Akgün'ün görüşmesinde, Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından vakfın mütevelli heyet toplantısına katılan Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim alanında yurt dışındaki yüzü olmak üzere tasarlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yusuf Tekin, Bakanlıkla vakıf arasındaki koordinasyonun kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini belirtti.

İl ve okul ziyaretlerinde bulduğunu hatırlatan Tekin, paydaş olarak ilk resmi kurum ziyaretini Türkiye Maarif Vakfı'na yaptığına dikkati çekti.

Türkiye Maarif Vakfı'na neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Maarif davası, unvanlardan ve makamlardan bağımsız olarak Türkiye'nin bir davası. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda Bakanlık ve Vakıfla, bu süreci birlikte yöneteceğiz. Kuruluşu aşamasında yer aldığım bir yapının onlarca ülkede bulunması, başarılı etkinlikler yapıyor olması çok gurur verici bir durum. Bu süreçte emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum."

- Bakan Tekin'e teşekkür

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün de Vakfın kuruluş aşamasında Bakan Tekin'in büyük emekleri olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Maarif davasına hem içeride hem dışarıda neden ihtiyaç duyulduğunu, nasıl kurulduğunu en iyi Sayın Bakan'ımız biliyor. Atanmasından çok kısa süre sonra zaman ayırıp ilk önce Maarif Vakfı'mızı ziyaret etmesinden dolayı kendisine hassaten teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla zaten yakından çalışıyorduk ama şimdi daha verimli çalışacağız."