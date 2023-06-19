12 Kişilik Yemek Takımı Seçimi Nasıl Olmalı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bayrama Özel 3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Bayrama Özel 3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı

12 Kişilik Yemek Takımı Seçimi Nasıl Olmalı?

12 Kişilik Yemek Takımı Seçimi Nasıl Olmalı?

Kaynak : MN Medya
Yazdır
12 Kişilik Yemek Takımı Seçimi Nasıl Olmalı?

İlandır

Yemek takımı, evlerimizde ailece yemek yerken veya konukları ağırladığımız günlerde önemli yardımcılardan biridir. Lezzetli yemekleri keyifli bir şekilde yerken, ortamın aurasının önemli parçası olan yemek takımlarında, sunum önemlidir. 12 kişilik yemek takımı modelleri, geçmişten günümüze ilgi gören modeller oldu. Kalabalık ailelerde, misafir gruplarında muhteşem sofraların parçası olan 12 kişilik yemek takımı modelleri, hemen her tarza hitap ediyor. Peki yemek takımı seçiminde nelere dikkat etmelisiniz?

Parçaları İhtiyaçlara Hitap Etmeli

Yemek takımları, uzun yıllar boyu kullanabileceğiniz evladiyelik ürünlerdir. Bundan dolayı kaliteden asla ödün vermemek gerekli. Zarif forma, etkileyici tasarımlara sahip yemek takımı modellerinde, 12 kişilik yemek takımı konsepti sofraların vazgeçilmezidir. Ancak 4 kişilik, 8 kişilik veya 12 kişilik modellerde, içeriğin kapsamlı olması önemlidir. Servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı ve kase tüm takımlarda yer alıyor. Bununla birlikte kayık tabak, fincan ve fincan tabağı, çorbalık ve kapağı her takımda olmasa da, kurtarıcı parçalar arasında. 12 kişilik yemek takımı modelleri, 39 parça olabildiği gibi 83 parçaya kadar çıkıyor.

Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin

Yemek takımı satın alırken parça sayısı, ihtiyaçlara hitap edebilmesi açısından önemlidir. Bundan dolayı, 12 kişilik yemek takımı seti alırken buna dikkat edin. Çeyiz için alışveriş yapanlar, uzun yıllar boyu kullanıma olanak verecek kalitede ürünleri tercih etmeli. 12 kişilik yemek takımı çeyiz seti tercihi bundan ötürü öne çıkıyor. Sofralarda eşsiz bir sunum ortaya koyarken renk bütünlüğü de önemlidir. Bundan dolayı yemek takımı renklerine dikkat ederken, evin genel dekoratif konsepti, masa ve masa örtüsü gibi öğelerle uyuma dikkat edim. Minimalist konsepte sahip evlerde, desenleriyle, rengiyle öne çıkacak modeller tercih edilebilir. Ev, aksesuar açısından zengin bir konsepte sahipse sade seçimler yapabilirsiniz.

12 kişilik yemek takımı, uzun yıllar boyu kullanılacak ürünlerden biridir. Bundan dolayı kalite oldukça önemli. Kütahya Porselen, tüm detaylarıyla göze hitap eden, kalitesiyle konuklarınızdan tam not alacak ürünler içeriyor. Markanın online alışveriş sitesi üzerinden, bütçe dostu yemek takımı modellerini keşfedebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber