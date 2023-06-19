MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi."

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net