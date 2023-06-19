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Adıyaman'da depremzede hayvancılara destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan Adıyamanlı yetiştiricilere hayvan dağıtımı başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 16:14, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 16:17
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Adıyaman'da depremzede hayvancılara destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan Adıyamanlı yetiştiricilere hayvan dağıtımı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hasar tespit ekiplerinin başlattığı çalışmalar Adıyaman kent genelinde tamamlandı. Çalışmalar sayesinde, depremden zarar gören üreticilerin kayıpları tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere hayvanları teslim edilmeye başlandı.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, gazetecilere, depremlerden sonra hayvanlarını kaybeden üreticilere hayvanlarının yenilerinin dağıtıldığını söyledi.

Kentteki hayvancılığı yeniden ayağa kaldıracaklarını aktaran Bulut, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (TİGEM) aldığımız bin 404 hayvanları bugün vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Kent genelinde toplamda 11 bin 203 küçükbaş hayvan, bin 90 da büyükbaş hayvan dağıtımı yapacağız." diye konuştu.

Adıyaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abuzer Alıcı ise depremlerden sonra hayvanlarını kaybeden üreticilere verilen desteğin sevindirici olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Palanlı Köyü Muhtarı Ömer Çil ise bir çok üreticinin hayvanlarının telef olduğunu ve devlet yetkililerin ise bu zararı karşılayarak kırsaldaki vatandaşları mağdur etmediğini kaydetti.

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