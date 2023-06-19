İzmir'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Urla'da 17 Haziran'da, eşi Rıfat Y. ile bir pansiyonda kalan Dudu Y'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, odaya giren ekipler kadının cesedini bulmuştu.

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