Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Türkiye'den KKTC'ye su verme konusunu nasıl başardıysak bunu elektrikte de inşallah başaracağız." dedi.

Çeşitli temaslar için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Yılmaz, Başbakan Üstel'i ziyaret etti.

KKTC Başbakanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Yılmaz, iki ülke arasında üzerinde çalışılması gereken birçok proje bulunduğunu belirterek, denizden geçecek çift yönlü kablo ile Türkiye'den KKTC'ye verilecek elektrik konusunun bunlardan biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'den KKTC'ye su verme konusunu nasıl başardıysak bunu elektrikte de inşallah başaracağız. Bu proje iki ülkenin çok daha güçlü şekilde birbirine bağlanmasına katkı sağlayacak. Proje aynı zamanda ekonomik refaha katkıda bulunduğu gibi çevre açısından da olumlu sonuçları olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Türkiye adına KKTC ile ilişkilerin daha ileriye götürülmesi ve ortak menfaatler için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, ziyaretinde KKTC makamları ile eğitimden sağlığa, ulaştırmaya, özel sektör yatırımları ve girişimcilerin teşvikine kadar birçok konuda detaylı temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Dün Kuzey Kıbrıs temaslarının ilk gününde yetkililerle Ercan Havalimanı'nda inceleme ve teknik toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, "KKTC'deki öncelikli konularımızdan biri Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılması olacak. Bu konuda Sayın Başbakan'a ve emeği geçen teknik çalışanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki ziyaretlerin karşılıklı devam etmesi dileğinde bulunarak KKTC ile ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi noktasında çalışmaların artırılacağını ifade etti.

- "Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman en üst seviyededir"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de konuşmasında Türkiye'deki seçimlerden sonra önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, ilk ziyaretlerini ülkesine yapmasından duyduğu memnuniyet ve mutluluğu dile getirdi.

Türkiye ile büyük işlere ve projelere imza atacaklarını anlatan Üstel, 20 Temmuz'da Ercan Havalimanı'nın yeni terminal ve pistinin açılması için Başbakanlık olarak ellerinden geleni ve üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vazifesinden dolayı Yılmaz'ı tebrik eden Üstel, "Sizlerle ülkemizdeki dev projeleri çeşitlendireceğiz." ifadesini kullandı.

KKTC'nin Türkiye ile ilişkilerine daima önem verdiğinin altını çizen Üstel, "Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman en üst seviyededir. KKTC ile Türkiye bir sevgi bağıyla bağlanmıştır, bir kardeşlik duygusuyla bağlanmıştır ve etle tırnak gibidir. Ayrılmaz ikilidir. Böyle de devam edecektir." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ile ülkesi arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nde Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Karpaz'da hastane yapımlarının yer aldığını belirterek, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi için ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

Hastanelerden sonra ülke geneline 25 okul inşası ve bazı okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi projelerinin yürütüleceği bilgisin paylaşan Üstel, okulların ardından ülke genelindeki kara yollarının alt yapısının güçlendirilmesine geçileceğini sözlerine ekledi.