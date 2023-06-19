Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından ilk kez yapılan toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta alınan seçim sonuçları değerlendirildi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Yerel seçimlere giderken kendimizi daha çok anlatmak, hizmetleri daha güçlü şekilde yerine getirmek için temasları sürdüreceğiz. Mukayeseleri il ilçe bazında, tek tek vatandaşımızın bizden beklediklerini yapmaya devam edeceğiz. Bir insanlık çağrısı olarak Diyarbakır annelerine değiniyoruz. İnsan hakları örgütleri Diyarbakır annelerine bu teveccühü göstermedi. Tabi bu bir suskunluk değil; çifte standart. Demokrasinin korunması açısından terörle mücadelenin güçlü şekilde süreceğidir.

KENDİ UTANÇLARI OLARAK KALACAKTIR

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması gündemimizden düşmemiştir. Kendi istedikleri oyları deprem bölgesinden alamayanların depremzede vatandaşlara hakaretlerini unutmadık. Halen hakaretler geldiğini duyuyoruz. Kendi utançları olarak kalacaktır. Seçime endeksli mesele değildir.

131 BİN KONUTUN İHALESİ YAPILDI

Şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Siyasi irade bu çalışmaları yürütmekte. Milyonlarca binada incelemelerde bulunuldu. Hasarın giderilmesi amacı ile 680 bin konut inşa edilecek. 131 bin konutun ihalesi yapıldı. Köy evleri olarak 168 bin180 konut yapılması ön görüldü. 4 milyon kişiye Yemek hizmeti sürdürülmekte.

KİRALARLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİ TAKİP EDİYORUZ

SORUNLARI 'BİZ ÇÖZERİZ' DEDİK

Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek. Seçimden önce söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. Enflasyonun tek haneye indiğini göreceğiz. Türkiye Yüzyılı dediğimizde içinde ülkemizin sosyal ekonomik pek çok proje ve hedefi içermekte.

İLKELİ SİYASETE DEVAM EDİYORUZ

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Türkiye Yüzyılı dediğimizde ülkemizin sosyal, siyasal, ekonomik projeyi kapsayan pek çok hedefleri içermektedir. Türkiye bölgesel barışa ve dünya barışına da güçlü bir şekilde katkı vermektedir. NATO ile olan ilişkilerimiz açısından ilkeli bir siyasete devam ediyoruz.

NATO TERÖRLE MÜCADELEYİ ÖNEMSEMELİ

NATO terörle mücadeleyi önemsemelidir. Terörle mücadelede hiç kimse çifte standart üretmeye kalkmamalıdır. NATO ülkeleri içerisinde birilerinin tutup da bir başka NATO ülkesine saldıran terör örgütlerine destek vermesi gibi birtakım uygulamalar son bulmalıdır.

TERÖRLE DEĞİL UYUŞTURUCU İLE BAĞLANTILI KİŞİLER

En son Çağatay Bey'in ev sahipliğinde İsveç, NATO tarafıyla toplantı gerçekleştirildi. İsveç'in attığı adımlar var,. 'İki PKK'lıyı iade ettik' diyorlar. Bunun güçlü bir şekilde uygulanması gerekiyor. Yasaları ya yargı ifade hürriyeti adı altında yeterli bir uygulama alanına sokmuyor ya da güvenlik güçleri bunu yerine getirmiyor. Kaldı ki, bize iade ettikleri kişiler terörle değil uyuşturucu ile bağlantılı kişiler.

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TÜRKİYE'Nİ ALTERNATİF ARAYIŞINA GİRMESİNİ KİME ELEŞTİRMEMELİ

Buna ilkesel standart getirmemiz gerekiyor. NATO üyesi ABD'nin PYD'ye desteği, ortak güvenliğe zarar veren tablo ortaya çıkarmaktadır. Birileri Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için gerekli gördüğü savunma araçlarını vermekten imtina ediyorsa, örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkıyorsa, Türkiye'nin alternatif arayışına girmesini de herhangi bir şekilde eleştirmemelidir.

ŞIMARIKLIKTAN ÖTEYE GİDEN BİR DURUM

Türkiye egemen bir devlettir, her halükarda güvenliğini sağlayacak kudrete sahiptir. Amerikan senatörlerin kaprisleriyle Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili adımlarımıza yön vermeyeceğiz. Bu NATO'nun ortak güvenliğini tehlikeye atan siyasi şımarıklıktan öteye giden bir durum değildir.

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SAĞLIKLI BİR DURUM DEĞİL

Özellikle önümüzde NATO zirvesinde Kıbrıs konusunun gündeme gelmesi kaçınılmazdır. En son Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra müzakerenin ortaya çıkabilmesi için KKTC'nin eşitliğinin sağlanması gerekir. Rumlar elde ettikleri bir önceki müzakerede herhangi bir şeyi cebine koyup, sonraki müzakereye geçmek istemişlerdir. Bu sağlıklı bir durum değildir. Rumlarla birtakım tatbikatlar yaparak, onlara silahlı kabiliyetler katarak süreci zehirlemelerinden vazgeçmeleri gerekir. Bunların hiçbiri iki eşit halk, iki egemen devlet olduğu gerçeğini değiştiremez. Burada son zamanlarda ABD ve AB'nin yaklaşımlarının hiç de olumlu olmadığını gördük.

FASILLARI AÇIP, BUNLARI TARTIŞMALIYIZ

AB ile ilişki devam ediyor. Fasılları açıp, bunları tartışmalıyız. Biz masada müzakere bile etmeyelim yaklaşım ortaya koydukları zaman oranın siyasi birlik olmaktan çıkıp ideolojik önyargı ile hareket ettiğini gösteriyor. En son Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki, Türkiye olmaksızın AB'nin bir açılım yapması, diplomasi yürütmesi mümkün değildir.

VİZE İÇİN SOMUT ADIM ATILABİLİR

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi konusunda adım atılabilir. Geleceğe dönük olarak işbirliği mekanizmaları açısından önemli olur.

SON DERECE KIYMETLİ

Cumhurbaşkanımızın Kafkaslarda barış siyasetini yürütmeye devam etmektedir. Orada bir birlik oluşması hatta Ermenistan'ın da bu birliğe ait olmasını sayın Cumhurbaşkanımız sayın Aliyev ile ortak karar olarak ortaya koymuştur. En son Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Cumhurbaşkanlığımızın göreve başlama törenine gelmesi, davet edilmesi buradaki iyi niyeti göstermektedir. Kafkasya'da diyaloğun güçlenmesi yeni istikrar zemininin oluşması bakımından son derece kıymetli olacaktır.

SURİYE İLE NORMALLEŞME GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLENMEKTE

Haziran'da Astana'da bir toplantı yapılacak. Türkiye, Rusya, İran, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları katılacak. Biz siyasi süreci desteklemeye devam ediyoruz. 10 Mayıs'ta bir yol haritası hazırlanmıştı. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Türkiye ile Mısır arasında yürüyen normalleşme önemlidir. Son derece güçlü bir vizyonla yürümektedir. İnşallah yakın dönemde devlet başkanlarımızın bir araya gelmesiyle bu süreç bölge barışı, enerji güvenliği açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır.

ANIYI PAYLAŞMAK İSTERİM

Berlusconi'nin vefat ettiği haberi gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Dışişleri Bakanımız ve benim cenazeye katılmamızı söylemişlerdi. Biz de o cenazeye katıldık. Bir anıyı sizinle paylaşmak isterim. 3 Kasım seçimlerinde partimiz zaferle çıkmıştı. Türkiye'deki statükonun acımasız mengenesinin siyaset ve demokrasi üzerindeki kıskacı devam ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın üstündeki siyasi yasak kalkmamıştı. Birileri bunu meşrulaştırmaya çalışıyordu. İlk olarak Berlusconi sayın Cumhurbaşkanı aradı 'seçimden birinci çıktınız, meşru bir sonuçtur, seçimin meşru galibi sizsiniz, üzerinizdeki bu yasağı kabul edilemez buluyoruz' dedi ve sayın Cumhurbaşkanımızı İtalya'ya davet etmişti. Ve Berlusconi'nin verdiği yemekte uzun uzun konuşuldu. Orada Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin AB üyeliği sürecine destek vermelerini ifade ettiler. Berlusconi sayın Cumhurbaşkanımıza 'Siz bir dostun evindesiniz, ben size sonuna kadar destek vereceğim' dedi. Bu ilişki bu şekilde sürdü. İtalya'nın geleneksel desteğinin faydasını da gördük. Lüksemburg'un olumsuz tavrıyla müzakere tıkanmıştı. O zaman Berlusconi ve Almanya şansölyesinin desteği ile müzakere tarihi alınmış oldu.

FRANSA PARLAMENTOSU BASİRETSİZ KARARLAR ALDI

Burada sayın Cumhurbaşkanımız bir makale yayınladı. En çarpıcı olan taraf, Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın yasağı, seçimden birinci çıkmış partinin genel başkanı olmasına rağmen bunun ne kadar anormal bir şey olduğunu gösteren Berlusconi'nin daveti oldu. Arkasından davetler geldi. Fransız Parlamentosu basiretsiz karar aldı. Bir rapor yayınladı. Bu raporda Fransa'ya düşmanca müdahale bağlamında Rusya ve Çin'in yanısıra Fas ve Türkiye hedef alınıyor. Müslümanlık üzerinden Türkiye'nin Fransa'ya müdahale ettiği söyleniyor. Bu büyük bir basiretsizlik. Oradaki olay radikalizmdir. Bizim Diyanet Başkanlığımız hedef alınıyor. Fransa meclisinin radikalizme karşı duruş açısından Diyanet İşleri Başkanlığımıza şükranlarını sunması gerekir. Fransa'da sahici tutum geliştirmek isteniyorsa burada güçbirliği yapılması gereken yapı Diyanet İşleri Başkanlığıdır. İslamofobi konusunda, Afrika'daki varlığımızla birilerini rahatsız ettiğimizi biliyoruz. Afrika'daki varlığımız Fransa gibi sömürge varlığı değildir. Sadece Afrika insanının faydasına bulunmak istiyoruz."

SORULAR VE YANITLAR

(Asgari ücret) Asgari Ücret Komisyonu toplantısından sonra 'üçüncü kez toplanacağız' dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele etmeye inanır. İşçimizin ve diğer kesimlerin korunması konusunda irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.