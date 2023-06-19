THY İtalya'da grev nedeniyle yarınki 6 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bergamo uçuşlarında bazı seferleri iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 17:24, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 17:25
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano ve Bergamo uçuşlarında yarın için planlanan 6 seferin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada yer hizmetleri çalışanlarının greve gidecek olması nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:
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THY'nin; TK1873 İstanbul-Milano
TK1874 Milano-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896-Milano-İstanbul
AnadoluJet'in TK7794 Sabiha Gökçen Havalimanı-Bergamo, TK7795 Bergamo-Sabiha Gökçen Havalimanı