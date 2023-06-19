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Şeker hastalığından hareketli yaşam ile korunun

Uzmanlar, yanlış beslenme ve hareketsizliğin yaygınlaşmasıyla birlikte halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığı hızlı bir şekilde artış göstermeye başladığını belirterek, hastalıktan hareketli yaşam tarzı, spor ve doğru beslenme ile korunabileceğini ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 18:09, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 18:12
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Şeker hastalığından hareketli yaşam ile korunun

Uzmanlar, yanlış beslenme ve hareketsizliğin yaygınlaşmasıyla birlikte halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığı hızlı bir şekilde artış göstermeye başladığını belirterek, hastalıktan hareketli yaşam tarzı, spor ve doğru beslenme ile korunabileceğini ifade etti.

Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Ülker,, şeker hastalığı, pankreasın yeterince insülin üretemediğinde veya vücut onu doğru kullanamadığında kan dolaşımında glikozun birikmesi ile birlikte kan şekerinin yükselmesiyle sonuçlanan, kronik bir hastalık olarak tanımlandığını kaydetti. Dr. Ülker, diyabet hastalığının farklı tipleri olduğu ve Tip 1 diyabet durumu her yaşta görülebilir ancak genellikle çocukluk ve ergenlikte başladığı gibi bu dönemde görülen diyabet durumu da tipik olarak yüksek şeker belirtileri verdiğini kaydederek, Tip 2 diyabet ise genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıktığını hatırlattı. Diyabet hastalığının risklerinden bahseden değerlendiren Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Ülker, "Ailenizden birinde Tip 1 veya 2 diyabet varsa, bu durumu geliştirme ihtimali daha yüksektir. Fazla kilolu olmak Tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörü olduğu gibi ortalama diyabet başlangıç yaşı da 45'tir. Hareketsiz bir yaşam tarzına öncülük etmek her hastalıkta olduğu gibi şeker hastalığında da risk faktörleri arasında yer alır. Yüksek tansiyon teşhisi yüksek kolesterol veya yüksek trigliserit seviyeniz varsa, bu da Tip 2 diyabet riskini artırır. Basit şekerler açısından zengin bir diyet yiyorsanız, kendinizi diyabet için daha yüksek risk altına sokarsınız" şeklinde konuştu.

"Şeker hastalığının belirtilerini dikkate alın"

Tüm hücrelerin ve dokuların etkilendiği diyabet hastalığında, düzenli tıbbi bakım gerekmektedir. Şeker hastalığının belirtileri; sık sık susama ve ağız kuruluğu, sık idrara çıkma ihtiyacı, kilo kaybı, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, halsizlik, yorgunluk, ruh halinde değişiklikler, yaraların geç iyileşmesi şeklinde sıralanabilir.

"Hareketli yaşam ile korunun"

Şeker hastalığının birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini ve korunmak için düzenli hekim kontrolü gerektiğini vurgulayan Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ülker, "Şeker hastalığının vücutta oluşturduğu hasarlardan korunmak için kan şekerini kontrol altında tutmak büyük önem taşıyor. Düzenli hekim kontrolü ve tedavi oldukça önemli. Hareketli yaşam tarzı yani egzersiz yapmak, spor yapmak ve doğru beslenme alışkanlığı kazanmak çok önemlidir" diye konuştu.

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