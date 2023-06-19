Meteoroloji 12 ili tek tek saydı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı ve Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı; Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Karaman ve Niğde dışında kalan yerlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için illere yapılan uyarılar şu şekilde:

Artvin'de sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bolu'da sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Giresun'da sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kastamonu'da sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kocaeli'nde sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Rize'de turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Sakarya'da turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Trabzon'da sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Zonguldak'da turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bartın'da turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Karabük'de sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Düzce'de turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı