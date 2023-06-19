KGM işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Kırıkkale'de, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait servis aracının, arızalanan fren sistemi sebebiyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptığı kazada 3 işçi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 06 JNC 83 plakalı Ford marka minibüs, arızalanan fren sistemi sebebiyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Karayolları 44. Şubesi Müdürlüğü'ne ait servis aracındaki işçilerden 3'ü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.P. (55) ile yolculardan H.Ç.İ. (37) ve K.E. (30), sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil servis bölümünde tedavileri yapılan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen minibüs, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.