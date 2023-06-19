EGO'nun Esenboğa Havalimanı otobüs ücretlerine zam

Başkentte kent merkezi ve Esenboğa Havalimanı arasında hizmet veren EGO otobüslerinin yolcu taşıma ücreti 25 lira oldu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan'da hizmet vermeye başlayan 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı otobüslerinin 20 lira olan yolcu taşıma ücreti bugünden itibaren 25 liraya çıkarıldı.