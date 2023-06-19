EGO'nun Esenboğa Havalimanı otobüs ücretlerine zam
Başkentte kent merkezi ve Esenboğa Havalimanı arasında hizmet veren EGO otobüslerinin yolcu taşıma ücreti 25 lira oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 20:43, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 21:27
Başkentte kent merkezi ve Esenboğa Havalimanı arasında hizmet veren EGO otobüslerinin yolcu taşıma ücreti 25 lira oldu.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan'da hizmet vermeye başlayan 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı otobüslerinin 20 lira olan yolcu taşıma ücreti bugünden itibaren 25 liraya çıkarıldı.