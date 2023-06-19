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'AK Parti'yle imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "AK Parti'yle seçim döneminde imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 20:45, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 21:35
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'AK Parti'yle imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "AK Parti'yle seçim döneminde imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız." dedi.

Kocaeli'de partisinin Başiskele ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Erbakan, daha sonra Gölcük İlçe Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Açılışın hayırlı olmasını dileyen Erbakan, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İl Başkanı Ali Taştan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve davetlilerle kurdeleyi kesti.

Daha sonra İzmit ilçesinde bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Erbakan, milletvekili çıkardıkları üç ilden birinin Kocaeli olduğunu anımsattı.

Seçimlerle 21 yılın ardından "Milli Görüş"ü yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımanın nasip olduğunu ifade eden Erbakan, yüzde 3'e yakın, 1 milyon 530 bin oy ile 5 milletvekili çıkarmaya muvaffak olduklarını söyledi.

Başka bir partinin listesinden, başka partinin gücü ve seçmeniyle değil teşkilatlarının alın teri, hakkı ve amblemiyle milletvekili çıkarma başarısı gösterdiklerini vurgulayan Erbakan, seçim sonuçlarının, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en dinamik, en aktif, en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

- "Milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yaptı"

Erbakan, TBMM'de 5 milletvekiliyle de olsa milletin derdine derman olmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"AK Parti'yle seçim döneminde imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Ekonomi, sosyal politikalar, dış politika alanında Yeniden Refah Partisi olarak kırmızı çizgilerimizi ifade ettiğimiz bu protokole hükümetin, yeni kabinenin bağlı kalmasını ve bunları uygulamasını ümit ediyoruz. Çünkü bunlar milletin faydasına, milletin hayrına olan adımlardır. Milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yaptı. Tüm sıkıntılara, hayat pahalılığına, geçim derdine, yoksulluğa, işsizliğe, ekonomik açıdan son derece bunalmış olmasına rağmen FETÖ'cülere, PKK'lılara, LGBT'cilere, tarihi, inancı, değerleriyle kavgalı olanlara ülkeyi teslim etmemek için üzerine düşeni yaptı. Şimdi yeni kabinenin görevi de bu fedakarlığı gösteren milletimizi bir an evvel ekonomik sıkıntılardan, işsizlikten, geçim derdinden, enflasyondan, hayat pahalılığından kurtarmak için gerekli adımları atmasıdır."

Yeniden Refah Partisi'nin "81 İlimizde 681 Refah Projesi" kitabındaki projeleri hükümetin istifadesine sunacaklarını, uygulanması için gayret göstereceklerini vurgulayan Erbakan, bunların, ihracatın, üretimin artması, dış ticaret açığının, işsizliğin azalması, iş-istihdam sağlanması, üreterek, ihraç ederek zenginleşme, milli gelirin artması için son derece önemli projeler olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, 2024 yerel seçimleri hazırlığına başlayıp milleti yeniden "Milli Görüş belediyeciliğiyle" tanıştırabilmek, yeniden buluşturabilmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

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