Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta saat 21.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, yaşanan depremler nedeniyle ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına başladığını belirterek "Saha taramalarımız devam ediyor, şu an için olumsuz ihbar alınmadı." dedi.