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Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe kadar neticelendireceğiz."" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 21:49, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 22:22
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Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Atalay şunları söyledi:

"Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50."

İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından tarafların yeniden bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sundu.

RAKAM TEKLİFİ YOK

Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, işveren ve hükumet tarafı toplantıda rakam telaffuz etmedi. Toplantıdan önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ayrıldı. Atalay yaptığı açıklamada, "Rakamsal teklif hazir oldugunda tekrar bir araya geliriz." dedi.

TİSK Başkanı Akkol da rakamsal bir teklifin gündeme gelmediğini kaydetti.

TÜRK-İŞ: BU HAFTA ÜÇÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELECEĞİZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kinici toplantısının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da şunları söyledi:

"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.

Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız."

"Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması " diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.

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