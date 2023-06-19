Düzce'de dere yatağına yakın olan ev ve köylerde tahliye kararı alındı

Düzce Valiliği yoğun yağış nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kentte dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayan vatandaşları tahliye kararı aldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede ve kentte yoğun yağış nedeniyle bir takım tedbirlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince; Dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir."

Öte yandan, Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, bölgede aşırı yağış beklendiğinden tedbirler alındığını vurgulayarak, "İlçe Kaymakamlarımıza, jandarma ve kolluk görevlilerine dere yataklarında tehlike arz eden ikametlerde yaşayan vatandaşların tahliyesi konusunda talimat verildi. Vatandaşlarımızın kendi can güvenliği için alınan tedbirlere uyulmasını rica ediyorum." dedi.