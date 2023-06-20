20 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin açılış etkinliğine katılacak.

- CHP, MHP ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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