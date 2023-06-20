20 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
20 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut'un Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.
(Ankara/16.53)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- CHP, MHP ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin açılış etkinliğine katılacak.
(Ankara/10.30)
2- TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2022" haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00/12.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
2- Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da katılacağı organizasyonda tanıtılacak.
(İstanbul/16.00)