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20 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

20 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 00:01, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 00:02
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20 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut'un Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/16.53)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- CHP, MHP ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin açılış etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2022" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da katılacağı organizasyonda tanıtılacak.

(İstanbul/16.00)

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