EURO 2024 Elemeleri Türkiye 2 - 0 Galler

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan Ay-Yıldızlı takımımız 2-0 galip ayrıldı. Millilerin golleri 72. dakikada Umut Nayir ve 80. dakikada Arda Güler'den geldi.

2 GOL İPTAL OLDU, 1 PENALTI KAÇTI

9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle, 68. dakikada ise Umut Nayir'in attığı gol elle oynama nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. 64. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

GALLER 10 KİŞİ KALDI

Galler'de 41. dakikada Joseff Morrell kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle A Milli Takım D Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı. Grupta Ermenistan 6 puanla ikinci, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü sırada. Sonuncu Letonya'nın ise puanı yok.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

1' Ve maç başladı...

6' Galler atağında savunma arkasına sarkan Johnson'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

9' GOL İPTAL! Merih sağdan defansın arkasına sarkan Zeki Çelik'e pasını gönderdi. Zeki, ceza sahasına girdi ve topu ortaya çevirdi. Kale sahasında ters bir vuruş yapan Mepham'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti. VAR, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Pozisyonu izleyen İtalyan hakem ofsayt kararı verdi.

16' Zeki Çelik, James'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

33' Barış Alper Yılmaz çalımlarla Galler ceza sahasına girdi ve son çizgiden topu kale sahasına doğru çevirdi ancak savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

35' Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Galler ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

41' KIRMIZI KART! Galler'de Ferdi Kadıoğlu'na çok sert bir faul yapan Morrell kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

45' İlk yarının sonunda 4. hakem en az 6 dakikalık bir duraklama işaret etti.

45+3' Cengiz Ünder Galler ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Cengiz önünde seken meşin yuvarlağu plase bir aşırtma vuruşla kaleye gönderdi ancak top üstten dışarı çıktı.

45+5' Orkun Kökçü'nün Galler kalesini cepheden, yaklaşık 30 metreden gören bir noktadan sert şutunda top, kaleci Ward'da kaldı.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi...

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı... A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Umut Nayir oyunda. Galler'de ise Johnson çıktı, Cabango oyuna girdi.

47' A Milli Takım'da James'e faul yapan Merih Demiral sarı kart gördü.

49' Kalemize yaklaşık 30 metre mesafeden Wilson'un kullandığı frikikte, kaleci Mert Günok köşeye giden topu çeldi.

51' A Milli Takım'da Willams'a yaptığı faulun ardından Cengiz Ünder sarı kart gördü.

58' Galler'de taç atışını geç kullanan Roberts zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

60' A Milli Takım'da Eren Elmalı ve Arda Güler oyuna girerken, Zeki Çelik ve Salih Özcan oyundan çıktı.

64' PENALTI KAÇTI! Ferdi Kadıoğlu'nun Galler ceza sahası sağ yan çizgisi üzerinden yaptığı ortada, Ramsey topa elle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıda, kaleci Ward sağına gelen topu çeldi ve gole izin vermedi.

68' GOL İPTAL! Ferdi Kadıoğlu'nun Galler ceza sahası sağ çaprazında vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu Umut Nayir kale sahası içinde tamamladı ve topu ağlara gönderdi. Ancak hakem VAR'ın uyarısıyla golden önce Umut'un topa elle teması nedeniyle golü iptal etti.

72' GOL! Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında, Umut Nayir kale sahası ön çizgisi üzerinde çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

73' A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

75' İrfan Can Kahveci, Roberts'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

80' GOL! Arda Güler, Galler ceza sahası ön çizgisinin yarım metre gerisinden, sağ çaprazdan sol ayağıyla plaseyle nefis bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi. 2-0

84' Galler'de James ve Broadhead oyunda, Ramsey ve Wilson oyundan çıktı.

89' A Milli Takım'da Orkun Kökçü oyundan çıktı, Salih Uçan oyuna girdi.

Karşılaşma A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Takımların kadroları şöyle:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson

Arda Güler ile Umut Nayir, yedek kulübesinde

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da, Letonya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ile Umut Nayir, yedek kadroda yer aldı

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ilk 11'ini sürdü.

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Kenan Kahraman, Arda Güler, Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçında ilk kez 11'de başlayan genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir, Galler karşısında yedek kadroda yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Samsun'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

A Milli Futbol Takım, 27 yıl sonra Samsun'da

Samsun, en son 1 Mayıs 1996 yılında Türkiye-Ukrayna arasında oynanan özel maça ev sahipliği yapmıştı. A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. 27 yıl sonra Samsun, A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 tribün kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti.

Stadyumda 50'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.

Tamamı dolan stadyumda Galler taraftarı 2 bin kişi de yerini aldı.