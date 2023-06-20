İzindeki polis memuru kavgada bıçakla yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada izindeki polis memuru bıçakla ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 07:10, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 07:12
İzinli olarak İzmir'e gelen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru C.A. ile T.T, B.D, M.T. ve yabancı uyruklu İ.A. arasında Alsancak Kordon Boyu'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada T.T, C.A'yı göğsünden bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince C.A, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
C.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.