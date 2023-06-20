Esendere-1 operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 13 kişi tutuklandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Haziran 2023 günü sabah saatlerinde, Yüksekova ilçe merkezli Esendere-1 Operasyonu gerçekleştirildi. Organize suç şebekesine yönelik olarak eş zamanlı düzenlen operasyonda aralarında çok sayıda kamu görevlisi ve sivil şahısların bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i KOM Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakılırken, aralarında 4 polis, 3 gümrük muhafaza memuru ve 6 siville beraber 13 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.