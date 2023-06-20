Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Bakan yardımcılıklarına eski milletvekillerinden de atama yapılacak. Bu isimler, bir anlamda saha ile hükümet arasında köprü görevi üstlenecek.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 07:57, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 08:06
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin kurulmasından hemen sonra kabine üyelerinden çalışacakları ekipleri bildirmelerini istedi.
Bürokraside tayinler tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı, listeleri çalıştı, isimler üzerinde tek tek değerlendirme yapıldı.
Bakan yardımcılıklarına atanacak eski vekiller, saha ile hükümet arasında köprü vazifesi yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bürokrasiye yapılacak yeni atamaları bu hafta içinde tamamlayacağı belirtildi.