Günlük 1.500 TL'ye inşaatçı aranıyor

Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
AYM'den HDP kararı
AYM'den HDP kararı
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Günlük 1.500 TL'ye inşaatçı aranıyor

Yeniden inşa edilen Malatya'da müteahhitler 1.500 TL yevmiye ile duvarcı, kalıpçı arıyor ancak bulamıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 08:06, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 07:56
Yazdır
Günlük 1.500 TL'ye inşaatçı aranıyor

Malatya'da binaların üçte biri ağır hasarlı. Depremin ardından 50 bine kadar düşen nüfus, tekrar 500 bine dayandı. En büyük dertleri ise yüksek kiralar.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder; "Yıkımlar sürüyor. Müteahhitler çalıştıracak adam bulamıyor. İnşaatlar için acil duvarcı, kalıpçı, elektrikçi lazım ancak yok." diyor.

İTİRAZLAR SÜRECİ UZATABİLİR

Yeni konutlar zemin artı 4 kat olacak. Yani 20 ailenin yaşadığı yerde sadece 12 aile hak sahibi olacak. Bu da itirazları artırıp dönüşüm sürecini uzatabilir.

Ticaretin kalbi olan şehir meydanında 20 bin iş yeri varmış. Hepsi yıkılmış. Belediye, konteyner dükkanlar vermiş. Ancak esnaf şehir meydanına uzak yere gitmek istemiyor.

FATİH SELEK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber