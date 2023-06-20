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Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için partisine "çalışmalara başlayın" talimatını verdi.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 08:40, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 08:41
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Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir

AK Partili kurmaylar, muhalefetin kazandığı 11 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere tüm il ve ilçelerde yapacağı saha ve anketler çalışmalarını raporlayarak Erdoğan'a sunacak. Ayrıca AK Parti'nin Ordu, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Samsun ve Erzurum'da mevcut başkanları değiştireceği de ifade ediliyor.

İktidar, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim sonuçlarından sonra yerel seçimlere odaklandı. Genel seçim sonuçlarından umutlanan AK Parti, bazı büyük illere yönelik özel çalışmalar yürütecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmalarıyla ilgili parti kurullarından bilgi alırken, 2019 yılında kaybettiği büyükşehirlere yönelik özel bir çalışma başlatılmasını istedi. AK Parti'nin olağan kongresiyle birlikte yerel seçim çalışmalarını başlatacağı konuşuluyor.

AK PARTİ, BAZI BÜYÜKŞEHİR ADAYLARINI DEĞİŞTİRİYOR

AK Parti'de yerel seçim için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantıda "hazırlıklara başlayın" mesajını verdiği belirtildi. AK Parti'li kurmaylar da, 2019 yerel seçim sonuçları başta olmak üzere 2023 milletvekilli ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını göz önünde bulundurarak anketler yapacak. Anketlerin Temmuz ayının sonunda Erdoğan'a verilmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'YA ÖZEL ÇALIŞMA

AK Parti'nin yapacağı anket çalışmalarında, İstanbul ve Ankara'ya yönelik özel bir çalışma yürütecek. İki büyükşehirde her ilçeye yönelik özel çalışmalar yürütüleceği kaydedilirken, AK Parti'nin aday göstermeyi düşündüğü isimleri vatandaşa soracak. CHP'nin kazandığı büyükşehirlerde ise yoğun bir çalışmanın başlatılarak, bazı eski bakanların bu illerde aday göstereceği belirtiliyor. Ayrıca AK Parti büyükşehirlerde sorun tespitiyle ilgili çalışma yapacak. AK Parti kaybettiği büyükşehirlerde mevcut belediye başkanlarının söylediği vaatleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dair bir çalışma da yapacak.

BAZI BAŞKANLAR DEĞİŞECEK

Özellikle 30 büyükşehirlerde yapılacak anketlerde, AK Parti'nin bazı büyükşehir belediye başkalarını değiştireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ordu, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Samsun ve Erzurum'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarının yerine başka isimler aday göstereceği konuşuluyor. AK Parti cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kaybettiği illerde STK, dernekler ve odalarla bir araya gelerek neden oy kaybı yaşadığı araştıracak.

Muhammed Vefa

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