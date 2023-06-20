AYM polisleri ilgilendiren disiplin hükmünü iptal etti

20 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazetede Anayasa Mahkemesi kararı yer aldı. Anayasa Mahkemesi 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanunun 29. Maddesinin 4. Fıkrasını iptal etti.

7068 sayılı Kanun'un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasında şu hüküm yer alıyordu "Fiilin hatalı alarak vasıflandırıdığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar. "

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