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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri yarınki kura töreniyle belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 10:16, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 10:26
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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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