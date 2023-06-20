Borsa güne düşüşle başladı

Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
AYM'den HDP kararı
AYM'den HDP kararı
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 düşüşle 5.257,05 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 10:25, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 10:26
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,26 puan düşüşle ve yüzde 0,23 değer kaybederek 5.257,05 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,03 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,77 değer kaybederek günü 5.269,31 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber