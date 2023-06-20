Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2023-YKS'ye başvuran adaylar, Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol ederek, 4 Temmuz Salı günü saat 16.00'ya kadar güncelleyebilecek.

Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.

Adaylar, düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek, https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresi üzerinden onaylayacak.

Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Adayların bu tarih ve saate kadar yaptıkları son seçim dikkate alınacak.

Adayların bireysel olarak, ortaöğretim kurumlarının ise doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

- Tüm adayların eğitim bilgisi seçmesi gerekiyor

2023-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisini seçerek onaylaması gerekecek.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.

Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

- Okul müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi açılacak

Öte yandan, 2023-YKS başvurularında, e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) bugünden itibaren 4 Temmuz saat 16.00'ya kadar okul müdürlüklerine açılacak.