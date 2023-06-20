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Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Umut ediyorum ki ortak bir mutabakatla üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir." dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 10:52, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 11:09
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Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

*Geçtiğimiz hafta eğitim öğretim yılı sonlanıp yaz tatili başlarken yükseköğretim kurumları sınavları yapıldı. Ülkemiz genç nüfus hazinesine sahip. Huzurlu bir gelecek Türk gençliği ile güvenceye kavuşacaktır. Çocuklarımız geleceği meşale gibi aydınlatacaktır. Gönüllerini tavaf ettiğimiz zaman özlem ve hasretlerini öğrenmemiz mümkündür.

* Bu ilerleyiş sayesinde yürekler topluca vurursa geleceğin kilitli kapısı açılacaktır. Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın hedefi gençlerimizdir. Yıkılmaz kale, düşmeyen inanç, geri adımı olmayan taarruz bilincidir gençlik.

* Hayat basamaklarını sabırla tırmanan kim varsa güzel ahlakın yörüngesine girmiş demektir. Sınavlar gelip geçer, okullar gelip gider. Alınan karneler, sınav kaygıları günü gelince tebessümle hatırlanıyor. Mesele notların düşük ya da yüksekliği değildir. Ülkemizde 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır.

"ÜNİVERSİTE SINAVINI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER ÇOK UZAK DEĞİL"

* Zamanın ruhu neye işaret ederse etsin sahip olduğumuz beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Ümit ediyorum ki üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değildir. Sayıları 1 milyonu aşan öğretmenlerimizi de kutluyor, başarılar diliyorum. Öğretmenler her şeyin en iyisini hak ediyor.

* Geride kalan günlerde 2 toplantıda seçim sürecini değerlendirme fırsatımız oldu. Bu kapsamda 2 seçimde belirlenen stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti teyit edilmiştir. Zaman çalışma zamanıdır. Biz hedefleri büyük heves ve heyecanları küçük bir parti değiliz. Biz ufkun ötesine gözünü dikmiş, engelleri aşmış bugünkü davanın kutlu temsilcileriyiz. Görevlerimizi yerine getirmek maksadıyla bir günümüzün ötekiyle aynı olmamasına gayret ediyoruz.

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