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En büyük 1000 ihracatçı listesine iki il damga vurdu

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 1000 şirket listesinde 51 il yer alırken, başı 448 firmayla İstanbul çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 11:16, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 11:16
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En büyük 1000 ihracatçı listesine iki il damga vurdu

Türkiye, geçen yıl 254 milyar dolarlık mal, 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek, toplam dış satımını 344 milyar dolara yükseltti.

En yüksek ihracat yapan ilk 1.000 firmanın toplam ihracatı 161,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İlk sırada 15,8 milyar dolar ile THY yer alırken, onu 6,3 milyar dolarla Ford Otomotiv, 4,1 milyar dolarla Türkiye Petrol Rafinerileri izledi.

En çok ihracat yapan ilk 10 sıralamasında 3,5 milyar dolarla Socar Turkey, 3,4 milyar dolarla Toyota Otomotiv, 2,9 milyar dolarla Kibar Dış Ticaret, 2,3 milyar dolarla Vestel, 2,2 milyar dolarla Arçelik, 1,8 milyar dolarla Pegasus, 1,76 milyar dolarla TGS Dış Ticaret yer aldı.

- 21 şirket 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptı

İlk 1000 şirket arasında sadece THY'nin çift haneli rakamlarda ihracat tutarına ulaştığı görülürken, toplam 21 şirketin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı kayıtlara geçti.

23 şirketin 500-999 milyon dolar, 251 firmanın 100-499 milyon dolar, 331 işletmenin 50-99 milyon dolar, 374 şirketin ise 31-49 milyon dolar aralığında ihracat yaptığı görüldü.

- Listeye İstanbul'dan 448, İzmir'den 76 firma girdi

Verilere göre, 2022 yılında en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 51 ilden işletme yer aldı.

Listede başı 448 şirketle İstanbul çekerken, onu 76 firmayla İzmir takip etti. İlk 1000 firmadan 524'ü bu iki kentten çıktı.

Gaziantep'ten 63, Kocaeli'den 61, Ankara ve Bursa'dan 48'er, Denizli'den 25, Adana ve Manisa'dan 21'er, Kayseri'den 16, Mersin ve Antalya'dan 15'er, Tekirdağ'dan 14, Samsun'dan 10 şirket listede yer aldı.

İhracat listesine Hatay ve Trabzon 9'ar, Eskişehir ve Kahramanmaraş 8'er, Aydın 7, Balıkesir ve Kütahya 6'şar, Karabük, Konya, Mardin ve Sakarya 5'er, Düzce 4, Elazığ, Muğla, Ordu ve Yalova 3'er, Çankırı, Giresun, Karaman, Kırklareli, Malatya, Osmaniye, Rize, Uşak ve Zonguldak 2'şer firmayla girdi.

Aksaray, Bilecik, Burdur, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Siirt, Şırnak ve Yozgat'tan ise birer firma ilk 1000 şirket listesinde kendisine yer buldu.

Araştırmaya göre geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 il şu şekilde sıralandı:

SIRALAMAŞİRKETİHRACAT (DOLAR)
1Türk Hava Yolları15.813.852.618,45
2Ford Otomotiv6.290.945.282,32
3Türkiye Petrol Rafinerileri4.126.211.503,67
4Socar Turkey Petrol3.474.692.677,31
5Toyota Otomotiv3.429.431.316,07
6Kibar Dış Ticaret2.902.855.689,68
7Vestel2.297.632.482,00
8Arçelik2.167.005.643,80
9Pegasus1.822.052.383,21
10TGS Dış Ticaret1.761.327.663,04

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