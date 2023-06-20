Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi yakaladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net