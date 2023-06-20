Lavanta bahçesinin geliri 200 öğrenciye burs olacak

Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından geçen yıl, Konya-Adana kara yolunda Acıgöl çevresine lavanta bahçesi oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

Acıgöl ve Karacadağ manzaralı lavanta bahçesi, oluşturulduğu ilk yılda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak bölgenin sosyal hayatını canlandırdı.

Karapınar Kadın Kooperatifi aracılığıyla yağ, kolonya, sabun gibi ürünler elde edilecek. Bu ürünlerin gelirleri de üniversitede okuyan Karapınarlı kızlara burs olacak.

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Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AA muhabirine, Karapınar-Adana kara yolu 17. kilometrede Acıgöl çevresine yaklaşık 30 dekarlık alanda oluşturulan lavanta bahçesinde önemli bir yol aldıklarını söyledi.

Lavantaların artık boy verdiğini, göz alıcı bir manzara oluşturduğunu dile getiren Oğuz, "Karapınar Lavanta Bahçesi'nde kadın kardeşlerimizin büyük emeği bulunmaktadır. Proje başladığından bu yana Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi, Karapınar Belediyesi ve kurduğumuz Kadın Kooperatifimizin desteğiyle bu lavanta bahçesini bu noktaya getirdik." dedi.

Eğitim desteğine ihtiyacı olan 200 kız öğrenciyi belirlemeye başladıklarını dile getiren Murat, şunları kaydetti:

"Bu lavanta bahçesini Karapınar Kaymakamlığımız, Karapınar Belediyemiz, Kadın Kooperatifimiz, Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi, ilçemizde bulunan tüm birimler gerçekten el birliğiyle çok güzel bir noktaya getirdi. Biz bugün Karapınar Lavanta Bahçemizi 200 öğrencimize eğitim desteği verebilecek seviyeye getirmiş durumdayız. İnşallah ümit ediyoruz ki bu öğrenci sayımız ilerleyen zamanlarda 200'den 2000'lere belki çok daha yüksek sayılara çıkar. Üniversite sınavında yerleşecek kız öğrencilerimizin birçoğuna, ümit ederiz ki tamamına buradan elde etmiş olduğumuz gelirle ciddi bir eğitim destek yardımında bulunmak istiyoruz."