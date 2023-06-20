Bahçeli'den AYM'ye 'HDP' tepkisi: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'de sosyal ve ekonomik meselelerin tek tek ele alınıp kalıcı çözümle buluşturulması amacıyla yasama faaliyetlerinin hızlanacağını söyledi.

Kurban Bayramı sonrasında da Meclisin bir süre daha çalışacağını anımsatan Bahçeli, TBMM'de milletin her talep ve beklentisinin görüşülüp mutlaka karara bağlanacağına işaret etti.

"Bu kutlu çatı altında, emeklilerimize, memurlarımıza, esnaflarımıza, dar ve sabit gelirli insanlarımıza aşama aşama müjdeli haberler verilecektir" diyen Bahçeli, Gazi Meclisteki siyasi parti gruplarının karşılıklı hoşgörü ve uzlaşma hassasiyetiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atılmasını ve yeni bir anayasanın ülkeye kazandırılmasını istedi.

Devlet Bahçeli, partisinin, yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvendiğini vurgulayarak, "Modern ekonominin sağlığı para ve maliye politikalarının sağlamlığına, istikrarlı yapısına bağlıdır. Ekonomi politikaları, tıpkı bileşik kaplar gibi, bütünlük içinde, eşgüdüm halinde uygulanıp, piyasa şartlarıyla insan ve toplum huzurunu dengelediği sürece anlamlı ve başarılı olacaktır. Cari fazlayı temin etmek amacıyla iç tasarruf hacmimizi artırmanın yanı sıra, yeni ihracat pazarlarını rekabetçi kur ve faiz desteğiyle keşfetmemiz, Türk markalarını dünyanın en ücra köşelerine gururla taşımamız ülkemizin gücüne güç katacaktır." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisinin 11 çeyrektir büyüdüğüne dikkati çekerek, "Bizim görüşümüze göre ekonomik adalet, ekonomik özgürlük, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken ilkeler olmalıdır. Türkiye enflasyon kuşatmasını yaracak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı mali ve ekonomik bağımsızlığıyla, buna eşlik eden diriliş ruhuyla pekiştirecektir. Toplumun her kesimini kurdaki dalgalanmalara, öngörülemeyen ekonomik fırtınalara karşı emniyete almak, alım gücünü istikrar içinde tutmak, alın ve akıl terinin karşılığını adil şekilde dağıtmak ekonomi yönetiminin başlıca sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Son günlerde politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal olduklarının gözlemlendiğini dile getiren Bahçeli, küresel finans çevreleriyle iç piyasa aktörlerinin TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023'te yapacağı toplantıya kilitlendiğini belirtti. Bahçeli, "Bize göre bu durum ahlaki, doğru ve hakkaniyetli bir gelişme değildir. MHP'nin faize bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Teorik ve pratik uygulamada, faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, müteşebbislerimizin gücünü zayıflatan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Bunlar asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefet partilerinin beyhude çırpınışlarının, ekonomideki temelsiz iddialarının, faydasız ve sonuçsuz olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şanslı azınlığın kaymak siyasi tabakası olan partilerin insanımızın ne yediğinden, ne içtiğinden, nasıl geçindiğinden gerçek manada haberleri yoktur. Tefecilerden para, yabancı danışmanlardan akıl almayı marifet görenlerin savruldukları hazin ve hüsran verici siyasi travmaları onlar için yeterince ızdırap vericidir. Cumhur İttifakı Türkiye'ye bütünüyle, var olan bütün güzellik ve mirasıyla sahip çıkmak için geceli gündüzlü mücadele ederken, zillet partilerinin hal-i pürmelali perişanlıktır. Artık görülmüştür ki, muhalefet partilerinden hiçbir yol olmaz, olmayacaktır. Sırf milletvekili olmak amacıyla CHP'ye postunu seren, sonra da ilk zelzelede pencereden atlayıp sığındığı evini terk ederek taşa tutanlar siyasi ahlakın yüz karalarıdır. Bunlar dün de, bugün de, yarın da asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır. Üstelik milletvekili olduğu partisinin Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini pişkince açıklayanların çıkarlarına nasıl kul köle olduğu, su akarken testisini doldurup kesilince araziye nasıl uydukları çarpıcı tecrübelerle sabittir. Bu ahlaki yarılma bizim sorunumuz değilse bile, yeni bir Babacan vakasını Türk siyaset ve demokrasi hayatının hiç de hak etmediğini söylememiz milli ve manevi sorumluluğumuzun gereğidir."

Bahçeli, batan gemiyi ilk terk edenlerin, korkaklar ve korsanlar olduğunu belirterek, "Batık gemiyi limana sağlam götürmekten bahseden Kılıçdaroğlu'nun, baba-oğul arasındaki saltanat kavgasından nasıl çıkacağı da ayrı bir merak konusudur. Hançer üstüne hançer yiyen CHP'li yöneticilerin pişmanlık içinde özür dilemesi yararsız ve miadı dolmuş bir sitem ve sızlanmadır. Mensuplarının birbirine güvenmediği, birbirine inanmadığı, arkadan dolaşmanın, fitne yaymanın geçer akçe sayıldığı bir siyasi bünyenin içten içe çürüyüp kadavraya dönüşmesi kaçınılmaz bir siyaset ve hayat gerçeğidir." diye konuştu.

- "(Abbas) PKK'ya, FETÖ'ye sesini hiç çıkardı mı?"

MHP lideri Bahçeli, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında Uygur Türklerine yönelik sözlerini eleştirerek, "Mahmut Abbas vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir. Biz onlara destek verdikçe, bu zihniyet Türk milletine köstek olmuştur. Mahmut Abbas'ın, terörizmin ne olduğuyla ilgili yeterli deneyim ve donanımdan mahrum olduğu da ne yazık ki ortaya çıkmıştır." dedi.

Mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduklarına işaret eden Bahçeli, "Sayın Abbas, MHP Grup Toplantısı'ndan bizatihi sana sesleniyorum: Uygur Türklerine 'terörist' demek haksızlıktır, bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir, Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır. Bizim Filistin davasını desteklediğimiz kadar değilse bile, en azından yarısı kadar Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihi haklarını, terörle mücadelesini, geniş coğrafyalara yayılmış esir Türklerin durumunu bugüne kadar ağzınıza dahi almadınız, alamadınız, hakkı telaffuz etmeye hiç yanaşmadınız. Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan ve sızdırılan teröristlere kol kanat germekten de hiç utanmadınız. Filistin Devlet Başkanı numune de olsa PKK'ya, FETÖ'ye sesini hiç çıkardı mı? Hiç tepki gösterdi mi? Ülkemizle dayanışma mesajı paylaştı mı? Hiçbirisini yapmadı, yapamadı, yapmayı aklından geçirmedi. Çünkü konu Türkiye ve Türk milletiydi. Uygur Türklüğünü terörle eşitlemek potansiyel Türk düşmanlığının açık seçik beyanıdır."

Bahçeli, Çin ile Türkiye'nin ikili diyalog kanalları açarak, temasları yoğunlaştırarak tespit edilen insan hakkı ihlallerini telafi ve tamir etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ancak terör Doğu Türkistan'da değil, Kandil'dedir, Suriye'nin kuzey doğusundadır, gerçeği saptırmak vicdansızlıktır, izansızlıktır, insafsızlıktır. Herkesi uyarıyorum, Türk'e kefen biçmenin sonu korkunçtur. Sayın Abbas, terörizmin kanlı yüzünü görmek istiyorsa, mesela 17 Haziran 2023'te Uganda'da bir okula saldırı düzenleyen ve çok sayıda masum çocuğu katleden teröristlere şereflice bakmayı ve ders almayı bilmelidir. Mahmut Abbas yanlış yerde, yanlış üslupla, doğru davasını anlatacağını zannediyorsa aldandığını ve yanıldığını mutlaka görecektir. Kudüs sadece onların değil, bütün Müslümanların kutsal mabedi ve ilk kıblemizdir, müdafaa etmek de namus meselemizdir." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'e yakın kişinin kaybolduğunu hatırlatarak, "Bu insani dram ve felakete seyirci kalan, hatta yalanlara başvuran Yunanistan hükümeti sorumludur ve mutlaka hesap vermelidir." dedi.

Bahçeli, İsviçre'nin Zürih kentinde geçen hafta terör örgütü PKK üyelerince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve al bayrağın hedef alındığı hain gösteriyi ve buna sessiz kalanları lanetledi.

Devlet Bahçeli ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

- "Yeni bir anayasa hazırlanmalı"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, toplantının ardından bir gazetecinin, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddetmesine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Anayasa Mahkemesinin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri söylediklerimizi hiç kaale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak surette yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmeli, milli düşünceye sahip ve vatanını seven bir anlayışta Anayasa Mahkemesinin faaliyetlerini sürdürmesi gerekir."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Anayasa Mahkemesi kadar önemli bir kurum olduğuna işaret eden Bahçeli, "Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, haddizatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nı dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım." sözlerini sarf etti.