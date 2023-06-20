Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Belirlen yeni asgari ücret oranının yetersiz olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde yeni ittifaklar olabileceği yönünde de mesajlar verdi.

Gelecek seçimlerde ittifak olabileceğine dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım. Bu Düyun-u Umumiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak" diye konuştu.