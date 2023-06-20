Antalya'da orman yangını başladı
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 15:47, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 15:54
Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.