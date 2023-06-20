YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün, Üniversiteleri Senatosu 24.05.2023 tarih ve 2023 10 sayılı oturumunda Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşla! ile öğrencilerin barınma durumları ve sosyal koşulları değerlendirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminde dersler ve sınavların Uzaktan Eğitim sistemi üzerinden yürütülmesi ile ilgili karar alındığını belirten ve konuyla ilgili görüş talep eden yazısı ile Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünün, Üniversiteleri Senatosu 24.05.2023 tarih ve 09 sayılı oturumunda Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminin online yapılmasının önerildiğini ileten ve konuyla ilgili görüş talep eden yazısı 14.06.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve yaz öğretiminin isteğe bağlı olduğu, öğrencilerin diğer yükseköğretim kuramlarından ders alabileceği dikkate alınarak sadece yüz yüze yapılması uygun görülmüştür.