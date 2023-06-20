TBMM'de vize tartışması yaşandı

CHP Grup önerisi görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. İYİ Parti Balıkesir milletvekilli Turhan Çömez, Türk vatandaşlarının vize sorununa ve Türk lirasının değer kaybetmesine işaret etti. Daha sonra AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Emrah Karayel, dört sene boyunca 'geliyor gelmekte olan' dinlediklerini söyleyerek, CHP kürsülerine doğru içlerindeki tek adama bakmalarını istedi. Karayel, yurtdışında gezip kürsüye çıkan milletvekilleri olduğuna işaret ederek, "Bu Meclis'te ülkesinden kaçıp dolaşıp bu kürsüye çıkanlar var" şeklinde konuştu.

Çömez, Karayel'in sözlerine yönelik ayağa kalkarak kürsüye yöneldi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.