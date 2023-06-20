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Isparta Belediyesi atıl arazileri güneş enerjisi santrallerine dönüştürdü

Isparta Belediyesi, Senirce köyü ovalarının tepelerine Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmaya devam ediyor. Daha önce bu bölgede hizmete alınan 5,6 MW'lık GES yatırımının ardından 1.2 MW'lık GES yatırımı daha devreye alındı. Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları ISBAŞ Fabrikası'nın çatısına kurulan 1 MW'lık GES ile birlikte toplam 7,8 MW'ye ulaşmış oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 18:11, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 18:13
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Isparta Belediyesi atıl arazileri güneş enerjisi santrallerine dönüştürdü

Isparta Belediyesi, Senirce köyü ovalarının tepelerine Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmaya devam ediyor. Daha önce bu bölgede hizmete alınan 5,6 MW'lık GES yatırımının ardından 1.2 MW'lık GES yatırımı daha devreye alındı. Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları ISBAŞ Fabrikası'nın çatısına kurulan 1 MW'lık GES ile birlikte toplam 7,8 MW'ye ulaşmış oldu.

Isparta Belediyesi, Senirce köyü ovalarının tepelerinde atıl durumdaki arazileri adeta güneş tarlalarına dönüştürüyor. Daha önce Isparta Belediyesi tarafından Senirce ovalarının tepelerine kurulan 5,6 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali devreye alınmış, elektrik üretimine başlanmıştı. Şimdi de aynı bölgeye 1,2 MW'lık GES kuruldu, 7,2 MW'lık GES için de hafriyat çalışmaları gerçekleştirildi. Böylelikle Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerine toplamda 14 MW'lık GES kurmuş ve elektrik üretimi gerçekleştirmiş olacak. ISBAŞ Fabrikası'nın çatısına kurulan ve devreye alınan 1 MW'lık GES ile birlikte belediyenin toplam GES yatırımı kısa süre içerisinde 15 MW'ye ulaşmış olacak.

1,2 MW'lık GES santralinin devreye alınması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ve parti teşkilatı ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2022 yılının Ağustos ayında 5,6 MW'lık GES'in açılışını yaptıklarını, şimdi de 1,2 MW'lık GES yatırımını devreye aldıklarını söyledi.

GES yatırımlarının çok önemli hizmet olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, 1,2 MW'lık GES yatırımını daha devreye aldıklarını ifade ederek, "GES yatırımları hem günümüze hem geleceğimize hizmet edecek yatırımlardır. Bizim belediye başkanlığımız bir gün bitecek. Biz gittikten sonra yeni gelen ekibin çok daha rahat bir şekilde yatırım yapabilmesi, şehrimize daha farklı güzellikler yapabilmesi için önemli bir kaynak olacak. Şu anda bizim belediyemizin aylık ortalama 16 milyon lira elektrik gideri var. Bu da yıllık 200 milyon lira gibi bir rakam yapıyor. Yüce Rabbimizin vermiş olduğu karşılığında hiçbir şey ödemediğimiz güneşten istifade ederek şehrimize 200 milyonluk yatırımı sağlayabilirsek, bu yatırım çocuklarımızın geleceğine olan bir yatırım olacaktır. Bizden sonra görev alacak olan yeni yöneticilerin yapacağı güzel çalışmalara çok büyük destek verecek olan bir yatırımdır. Daha önce burada 5,6 MW'lık GES yatırımımızı birlikte açmıştık. Bugün 1,2 MW'lık daha açıyoruz. Bununla birlikte 6,8 MW oluyor. 1 MW'de ISBAŞ Fabrikamızın üzerine kurmuştuk. Oradan gelir etme elde etmeye başladık. Toplam 7,8 MW oldu. Burada 7,2 MW'lık GES kurmak için de hafriyat çalışmalarımızı tamamladık. Orayı da Kasım ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Kasım ayında Isparta Belediyesi 15 MW Güneş Enerjisi Santraline ulaşmış olacak. Türkiye'ye örnek bir yatırım. Isparta'mız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ve davetlilerle birlikte 1,2 MW'lık GES'in hizmete girmesi için butona bastı ve elektrik üretimini başlattı.

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