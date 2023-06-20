TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı, hayatını kaybetti
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
YÖK'ten Yaz Eğitimine Dair Önemli Karar!
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Beştepe'de 'asgari ücret' buluşması
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
İş dünyası asgari ücret zammına ne dedi?
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
AYM'den HDP kararı
AYM'den HDP kararı
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 19:00, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 19:02
Yazdır
TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Partinin "sel felaketinde alınacak önlemlerin belirlenmesi"; Yeşil Sol Partinin "depremzedelerin elektrik, su ve doğal gaz faturaları" ve CHP'nin "vize sıkıntısı" konularında araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, birçok vatandaşın vize başvurusuna ret yanıtını aldığını söyleyerek, "Sanatçısı, gazetecisi; Tolga Çevik, Özcan Deniz, Volkan Konak, Onur Akın, Altan Sancar, Deniz Türkali, burs kazanan öğrenciler, konferans daveti alan hocalar, bağlantı yapacak ihracatçılar, Cihangir Muhtarı bile var, düğününü kaçıran polis memuru var, bunlar gibi yüz binlerce ret yanıtı alan vatandaşımız var." sözlerini sarf etti.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Avrupa Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye ilişkin son raporuna işaret ederek, "Şu anda Türkiye ihlal sürecinde ve Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi tarafından bir yaptırıma maruz kalacak. AİHM kararlarını uygulayın, siyasetçileri serbest bırakın. Demokratik toplum ve siyaset üzerindeki baskınıza son verin, geliri adil, eşit bir şekilde dağıtın, sadece belli bir yeri beslemeyin. Demokratik, eşit, adil olun. İşte o zaman vize de dünyanın bütün kapıları da bu ülkenin vatandaşlarına açılır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin dünya nezdinde hak ettiği itibarı kazanması için ekonomik olarak güçlü ve bir hukuk devleti olması gerektiğini belirtti. Çömez, "Demokrasinin kurum ve kurallarını işler hale getireceksiniz ve ülkenizi bir proje çerçevesinde işgal etmiş olan 10 milyondan fazla mülteciyi uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkelerine iade edeceksiniz. İşte, o zaman şahsım devletinin değil güçlü bir Türk devletinin mensubu olarak tüm yurttaşlarımız dünyayı kolaylıkla ve huzurla dolaşmış olacaklar." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Genel Kurul kürsüsünden "Geliyor gelmekte olan" türküsünü dinlediklerini ama seçimler sonucunda hiçbir şeyin gelmediğini gördüklerini söyledi.

Bu sırada CHP'li milletvekilleri, Karayel'e laf attı.

Milletin hiçbir şeyin gelmesine müsaade etmediğini dile getiren Karayel, "Adam bir daha yendi ama tek adam gitmiyor. Millet diyor ki: 'Niye gitmiyor gitmekte olan?' Çıkıp burada tek adamdan bahsetmek kolay, içinizdeki tek adama bakın." dedi.

Karayel, kürsülerde, yurt dışına çıkanlardan bahseden milletvekilleri olduğunu ifade ederek, "Bu kürsüde yurt dışında dolaşıp buraya gelen ve bu kürsüye çıkanları da gördük. Bu Meclis'te ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Karayel ile İYİ Partili Çömez arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan oylamada CHP'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

Söz alan İYİ Partili Çömez, dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğini, kısa bir süre sonra Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu anlattı. Geçinebilmek için Londra'da sokak süpürdüğünü ve bilet sattığını söyleyen Çömez, milletvekili olarak geldiği Meclis'te saygın bir şekilde hizmet vereceğini, zulme itiraz edeceğini ifade etti.

AK Parti'li Karayel, konuşması sırasında herhangi bir isim zikretmediğini, ayrıca Çömez'in parmak sallamasının demokratik olmadığını belirtti. Sesin değil sözün yükseltilmesini isteyen Karayel, karşısındakine taş atacak olanın, kendi evinin camdan olduğunu unutmaması gerektiğine işaret etti.

Genel Kurulda, Yeşil Sol Parti ve İYİ Partinin grup önerileri de kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda bu hafta bazı ihtisas komisyonlarında görev alacak bağımsız milletvekilleri için seçim yapılacak.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, gündemdeki işlerin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber