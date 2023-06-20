Tunceli'de izinsiz ormana giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı

Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında tesisleşmenin olduğu alanlar dışında ateşli ve ateşsiz piknik, kamp, izinsiz olarak ormanlara giriş-çıkış yapmak, çadır kurmak ve anız yakmak yasaklanmıştır."