WeWALK-MEB işbirliğiyle 5 bin görme engelli öğrenci 'akıllı bastona' erişebilecek

WeWALK Görme Engelli Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı görme engelli Kürşat Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları işbirliği kapsamında, ortaokul ve lise çağında 5 bin görme engelli öğrenciye "akıllı baston" ulaştırmak istediklerini söyledi.

Ceylan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "örnek proje", Time dergisinin de "yılın icadı" olarak seçtiği "akıllı baston" WeWalk ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı'ndaki eğitimini 2011'de tamamladığını belirten Ceylan, "akıllı baston" projesinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ceylan, projesinin ABD'de bulunan Thomas Edison Vakfınca ödüllendirildiğini, WeWalk ile ilk defa Edison ödülünün Türkiye'ye geldiğini vurguladı.

Microsoft'un "İyilik için yapay zeka" programı kapsamında "Türkiye'den kabul edilen ilk ve tek teknoloji projesinin WeWalk olduğunu" kaydeden Ceylan, "Bu teknolojinin amacı görme engellilerin sosyal hayata katılımındaki engelleri ortadan kaldırmak. Akıllı baston, görme engelli insanların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de toplumda farkındalığı artırıyor. Aynı zamanda bu insanların hayatına pozitif katkı sağladığı gibi değişim de getiriyor." diye konuştu.

Ceylan, WeWalk'un özelliklerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Yolda giderken, engelli kişilerin önündeki engelleri titreşimle algılıyor ve haber veriyor. Aynı zamanda görme engelli kişinin, şehre entegre olmasını sağlıyor. Dolayısıyla engelli biri, yolda yürürken etrafında neler var, hangi restoran ya da kafenin önünden geçiyor, hangi toplu taşıma aracına binmesi gerekiyor, hangi otobüs, hangi saatte geliyor? Görme engelli kişiler, tüm bu bilgilere akıllı baston üzerinden erişebiliyor."

- "50'den fazla ülkede görme engelli, akıllı baston kullanıyor"

Ceylan, Türkiye patentli akıllı baston teknolojisinin 50'den fazla ülkede görme engelli kişilerce kullanıldığını ve bu insanların hayatının değiştiğini belirtti.

WeWalk akıllı bastonun akıllı telefonlarla eşlenebilen bir teknolojiye sahip olduğuna ve sürekli güncellendiğine dikkati çeken Ceylan, "WeWalk hem iOS hem de Android işletim sistemleriyle çalışabiliyor. Akıllı baston, 5 gün süren bir şarj sistemine sahip." dedi.

- "Hedefimiz; Türkiye'de 5 bin görme engelli öğrenciye ulaşmak"

Ceylan, WeWalk'un dünyanın önde gelen önemli teknik üniversitelerinden biri olan Imperial College London ile yapay görme teknolojisi üzerine çalıştıklarını anlattı.

MEB ile yaptıkları protokol kapsamında şu ana kadar Türkiye'de 1000'den fazla görme engelli kişiye ulaştıklarını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Görme engelli kişilerin, sosyal hayata eşit katılımını sağlamak istiyorsak birinci adım erken yaşta bağımsız hareket yetkinlikleri edinmelerine imkan sağlamamız gerekiyor. WeWalk, bunların en güzel yöntemlerinden birisi. Dolayısıyla Bakanlıkla yürüttüğümüz proje kapsamında ortaokul ve lise çağlarında görme engelli 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."