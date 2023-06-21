21 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

2- AK Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.45)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısına katılacak.

(İstanbul/16.00)

2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Eurasia Rail etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2022" haber bültenini yayımlanacak

(Ankara/10.00/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna İyileştirme Konferansı, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenecek. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

(Londra)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu 2. eleme turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'na çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek, oyunların resmi açılış töreni yapılacak.

(Krakow/21.30)