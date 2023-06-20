İzmir'de 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi, araç sürücüsü U.T. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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