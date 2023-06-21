YKS daha seçiciydi, başarı sıralamaları sevindirecek

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu tamamlandı. Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak. Bu yıl adayların tercih yaparken dikkate alacakları başarı sıralamalarının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Bu yılki sınav 2022 YKS'ye göre daha seçici ve zor sorulardan oluştu. Hem Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar özellikle Türkçe ve sosyal bilimlerde eleyici sorularla karşılaştı.

Bu durum geçen yıla göre göre netlerin biraz düşmesine neden olacak ancak özellikle Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde sınava giren adaylar daha yüksek başarı sıralamasıyla karşılaşacaklar. Geçen yılki YKS, 2021 YKS'ye göre oldukça kolay sorulardan oluşmuştu. Bu nedenle geçen yıl adaylar sınavda daha yüksek netler çıkarmış ancak başarı sıralamaları 2021'e göre oldukça gerilemişti. Aynı tablonun bu yılki YKS sonuçlarında yaşanmayacağı öngörülüyor.

Rehberlik ve tercih uzmanları, 2023 YKS'nin olası sonuçlarını ve adayların nasıl bir sonuç belgesiyle karşılaşabileceklerini şöyle değerlendirdi:



SAYISALCILAR ŞAŞIRABİLİR



Sibel Durak (Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü): AYT Türk Dili ve Edebiyatı/ Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testleri soruları geçen yıla göre daha zor algılanmıştır. Dolayısıyla bu testlerin Türkiye soru çözüm ortalamasının geçen yıla göre düşmesi, soruların puan değerinin ise artması beklenebilir. Bu durumda geçen seneki AYT ile aynı netleri çıkaran bir adayın bu yılki SÖZ ve EA puanlarının tahmininden daha yüksek geleceğini söylemek mümkün. Öte yandan SAY puanını oluşturan iki test olan matematik ve fen bilimleri testlerinin ikisi de geçen seneye kıyasla daha kolay görünüyor. Kolay olan bir testin ortalaması yükselir, ortalaması yükselen bir testin puan değeri azalır. Dolayısıyla bir önceki sene sınava giren bir aday bu yıl da sınava girmiş ve aynı netleri çıkarmış olsa bu adaya bu yıl gelecek SAY puanı daha düşük olacaktır.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANMAZ



Salim Ünsal (Eğitim ve Tercih Uzmanı): Bu yılki sınav ne 2021 kadar zordu ne de 2022'deki kadar kolay oldu. Sonuç belgelerinde çok büyük bir sürpriz yaşanmayacaktır. Adayların tercih dönemin zorlanacağı bir tablo olmaz. 2021 YKS çok zor bir sınavdı. 2022 YKS ise oldukça kolaydı. Bu nedenle 2021'de aynı netleri çıkaran bir adayın 2022'deki başarı sıralaması oldukça gerilemişti. Ancak adaylar bu yıl hayal kırıklığına uğramayacaktır. Sonuçların 2020-2022 arasında bir dengede olacağını öngörüyoruz. Başarı sıralamalarında geçen yıla göre çok büyük sapmalar yaşanmayacaktır. Geçen yıl 25 bininci olan bir aday aynı netlerle bu yıl 24-23 bin aralığında bir sıralamada olur. Çok fazla fark yaşanmaz.

ALT GRUPLAR AVANTAJLI



Cihan Yeşilyurt (Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü): TYT'de adaylar hem matematikte hem de Türkçe'de zorlandı. AYT ise geçen yıla göre eleyici sorulardan oluşuyordu. AYT matematik testi, geçen yıla göre daha kolay gibi olsa da seçici sorular vardı. Sınav üst gruptaki, yani ilk 5 bini, 10 bini hedefleyen adaylara kolay gelmiş. Ancak daha alt gruptaki öğrencilere sınav zor gelmiş. Bu durumda başarı sıralamaları geçen yıla göre daha yüksek olacaktır. 2023 daha ölçücü bir sınav olmuştur. Sorular dengelidir. Bu durum adayların lehinedir. Netler geçen yıla göre düşük olsa da başarı sıralamaları daha dengeli olacaktır.



CEYDA KARAASLAN