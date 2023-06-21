Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği 'dedektif profesör' ortaya çıkardı

İstanbul'da bulunan bir hastanede testis kanseri tedavisi gören hastaya yanlış uygulama yapıldığı ortaya çıktı. Özcan K., isimli vatandaş 2021 yılından beridir bir hastanenin Onkoloji bölümünde testis semimom kanseri tedavisi görüyordu.



Hastalığından kurtulmak için hastane doktorları Özcan K.'ye kemoterapi uygulamaya başladı. Yapılan tedavi sonrası Mayıs 2022 yılında yapılan tetkiklerde hastanın karın bölgesinde 2.5 santimetrelik kitle tespit edildi.



KEMOTERAPİ TEDAVİSİ SAÇ VE KAŞLARINI DÖKMEDİ



Doktorlar hastanın ameliyat edilmesine karar verdi. 2 Temmuz günü ameliyat olan Özcan K., karnında bulunan kitleden kurtuldu ancak doktorları kanında bulunan canlı hücrelerin yok olması için 2 kür daha kemoterapi uygulanmasını istedi.

Özcan K., 2 kür kemoterapi almasına rağmen vücudunda herhangi bir saç yada kaş döküntüsü yaşamadı. Üstüne üstlük bir de geçtiğimiz mart ayında tedavi gördüğü hastanede kanser hastalarına kemoterapi yerine su enjekte eden 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini duyunca şüpheleri arttı.



Çünkü şüpheliler değeri 10 bin ile 90 bin lira arasında değişen kanser ilaçlarını, eczacılara ve ecza depolarına yüklü miktarda para karşılığında satıyordu. Kamu zararı ise yaklaşık 5 milyon liraydı.



SOLUĞU DEDEKTİF PROFESÖR'DE ALDI



Hastalıktan kurtulduğunu düşünen kanser hastası soluğu, daha önce farklı kanser hastalarına sahte reçete yazıldığını ortaya çıkaran 'Dedektif profesör' olarak bilinen Prof. Dr. Sezai Vatansever'de aldı.

Profesör Doktor Sezai Vatansever, hastasına kemoterapi tedavisi görmediğini, 8,5 santimetrelik yeni bir kitlenin vücudunda yer edindiğini söyledi.



Duydukları karşısında şoke olan hasta doktorundan eğer kemoterapi tedavisi görmüş olsaydı kitlenin oluşmamış olması gerektiğini ekleyerek kemoterapi gördüğü şemayı görmek istedi.



HASTANE YETKİLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Özkan K., yaptığı araştırmalarda kendisine kemoterapi yerine vücuduna su enjekte edildiğini öğrenince soluğu savcılıkta aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran kanser hastası, hastanenin 2 kür halindeki kemoterapi tedavisinde vücuduna su enjekte edildiğini, bu nedenle 8,5 santimetrelik kitle oluştuğunu ve kanser hastalığının büyüdüğünü anlattı.



HASTANE SORUMLULARI HESAP VERECEK



Özkan K., yanlış tedavi sonrası 3 kez kemoterapi aldığını ve ameliyat olup olmayacağı konusunda henüz doktorların karar vermediğini anlattığı dilekçesinde hastane sorumlularının ihmali yüzünden kanser hastalığından kurutulamadığını ve tedavisinin zorlaştığını söyledi.

Sorumluların cezalandırılmasını isteyen hasta, hastanenin 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçunu işlediğini ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

ATAKAN IRMAK